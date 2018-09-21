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Бизнес и законодательство 21.09.2018 12:50

НКОПА и Торгово-промышленная палата Ставрополья подписали соглашение о сотрудничестве

Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана (НКОПА) и Торгово-промышленная палата Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в НКОПА.

Соглашение подписано в ходе визита делегации, состоящей из представителей азербайджанских компаний в Ставропольский край. В состав делегации вошли представители компаний Azersun Holdinq, Baku Tekstil Fabriki, Сумгайытского технологического парка, компаний, производящих сельскохозяйственную продукцию и алкогольные напитки.

В НКОПА сообщили, что в пятницу проходят двухсторонние встречи между представителями азербайджанских компаний и деловых кругов Ставрополья.

В конфедерации также отметили, что компании Ставрополья, занимающиеся производством сельхозпродукции, запчастей для сельхозтехники, производители крахмала, азота, химической продукции, муки и мучных изделий рассчитывают найти партнеров в Азербайджане для экспорта своей продукции.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НКОПА, СТАВРОПОЛЬЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]