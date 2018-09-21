Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в январе-июле увеличились на 1%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-июль 2018 года составил 30 млн 576,9 тыс. тонн, что на 0,9% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 7 млн 222,7 тыс. тонн или 23,6% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 19 млн 145,6 тыс. тонн или 62,6% - автомобильный, 4 млн 208,6 тыс. тонн или 13,8% - морской транспорт.

За отчетный период на долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан по коридору TRACECA, пришлось 5 млн 693,4 тыс. тонн или 18,6% всех грузов. По сравнению с показателем января-июля 2017 года объем транзитных грузов сократился на 1,3%.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова