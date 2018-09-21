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Транспорт и связь 21.09.2018 12:56

Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в январе-июле увеличились на 1%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-июль 2018 года составил 30 млн 576,9 тыс. тонн, что на 0,9% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 7 млн 222,7 тыс. тонн или 23,6% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 19 млн 145,6 тыс. тонн или 62,6% - автомобильный, 4 млн 208,6 тыс. тонн или 13,8% - морской транспорт.

За отчетный период на долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан по коридору TRACECA, пришлось 5 млн 693,4 тыс. тонн или 18,6% всех грузов. По сравнению с показателем января-июля 2017 года объем транзитных грузов сократился на 1,3%.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]