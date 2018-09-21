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Дальнее зарубежье 21.09.2018 13:05

Израиль работает с российской стороной, чтобы урегулировать кризис после гибели Ил-20 в Сирии - министр разведки

Израиль не изменит своей политики после трагического инцидента у берегов Сирии с российским самолетом-разведчиком Ил-20, заявил министр разведки и транспорта страны Исраэль Кац .

"Мы заботимся об интересах безопасности Израиля", - сказал министр.

"Иранский фронт в Сирии представляет угрозу для Голанских высот и для государства Израиль в целом. Русские понимают, что наша политика обоснована", - подчеркнул И.Кац, которого цитируют в пятницу израильские СМИ.

Он сообщил, что израильская сторона работает с российской стороной, чтобы урегулировать кризис.

Поздно вечером в понедельник, 17 сентября, четыре израильских истребителя F-16 атаковали объекты в сирийской Латакии. Позже израильские власти заявили, что удары были нанесены с целью предотвратить поставки оружия Ирану и ливанской радикальной группировке "Хезболла". В ходе ответного удара сирийских ПВО по трагической случайности был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, который находился в 35 км от побережья Средиземного моря и заходил на посадку на российскую базу. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ заявили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию: прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценило действия Израиля как враждебные и заявило, что оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Министерство обороны Израиля отвергло эти обвинения, заявив, что израильские самолеты, участвовавшие в атаке по целям к востоку от сирийского города Латакия, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]