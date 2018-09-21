Израиль работает с российской стороной, чтобы урегулировать кризис после гибели Ил-20 в Сирии - министр разведки

Израиль не изменит своей политики после трагического инцидента у берегов Сирии с российским самолетом-разведчиком Ил-20, заявил министр разведки и транспорта страны Исраэль Кац .

"Мы заботимся об интересах безопасности Израиля", - сказал министр.

"Иранский фронт в Сирии представляет угрозу для Голанских высот и для государства Израиль в целом. Русские понимают, что наша политика обоснована", - подчеркнул И.Кац, которого цитируют в пятницу израильские СМИ.

Он сообщил, что израильская сторона работает с российской стороной, чтобы урегулировать кризис.

Поздно вечером в понедельник, 17 сентября, четыре израильских истребителя F-16 атаковали объекты в сирийской Латакии. Позже израильские власти заявили, что удары были нанесены с целью предотвратить поставки оружия Ирану и ливанской радикальной группировке "Хезболла". В ходе ответного удара сирийских ПВО по трагической случайности был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, который находился в 35 км от побережья Средиземного моря и заходил на посадку на российскую базу. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ заявили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию: прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценило действия Израиля как враждебные и заявило, что оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Министерство обороны Израиля отвергло эти обвинения, заявив, что израильские самолеты, участвовавшие в атаке по целям к востоку от сирийского города Латакия, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет.