В Турции задержаны 85 военнослужащих по подозрениям в связях с Гюленом

Полиция Турции в ходе рейдов по всей стране задержала 85 военнослужащих, подозреваемых в связях с движением FETO, которое возглавляет проживающий в США оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен, передают в пятницу западные СМИ.

Полиция провела операцию в 16 провинциях страны, в том числе и в Анкаре, при этом все задержанные будут доставлены в турецкую столицу, отмечается в сообщении.

В свою очередь Анатолийское агентство новостей сообщило, что прокуратура в Анкаре выдала ордеры на арест еще 110 человек, несущих службу в ВВС Турции, которые также подозреваются в связях с Ф.Гюленом.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Соединенных Штатов его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.