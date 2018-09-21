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Регион 21.09.2018 13:10

В Турции задержаны 85 военнослужащих по подозрениям в связях с Гюленом

Полиция Турции в ходе рейдов по всей стране задержала 85 военнослужащих, подозреваемых в связях с движением FETO, которое возглавляет проживающий в США оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен, передают в пятницу западные СМИ.

Полиция провела операцию в 16 провинциях страны, в том числе и в Анкаре, при этом все задержанные будут доставлены в турецкую столицу, отмечается в сообщении.

В свою очередь Анатолийское агентство новостей сообщило, что прокуратура в Анкаре выдала ордеры на арест еще 110 человек, несущих службу в ВВС Турции, которые также подозреваются в связях с Ф.Гюленом.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Соединенных Штатов его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]