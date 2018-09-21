В Хатаинском районе в результате пожара сгорел Чайный дом – МЧС

В Хатаинском районе Баку в пятницу произошел пожар в Чайном доме "Хазар", сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По словам представителями противопожарной службы МЧС Азербайджана Акпера Новрузова, пожар начался на втором этаже объекта (действующего как Чайный дом), который полностью сгорел. "Общая площадь возгорания на объекте составила 400-450 кв. метров", - отметил он.

А.Новрузов добавил, что пожар перекинулся также на первый этаж, где находятся автомастерские.

"К тушению пожара привлечено 10 расчетов и 60 человек личного состава", - отметил он.

При этом в результате пожара никто не пострадал.

Ф.Исазаде