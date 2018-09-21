В Хатаинском районе в результате пожара сгорел Чайный дом – МЧС

В Хатаинском районе Баку в пятницу произошел пожар в Чайном доме "Хазар", сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
По словам представителями противопожарной службы МЧС Азербайджана Акпера Новрузова, пожар начался на втором этаже объекта (действующего как Чайный дом), который полностью сгорел. "Общая площадь возгорания на объекте составила 400-450 кв. метров", - отметил он.
А.Новрузов добавил, что пожар перекинулся также на первый этаж, где находятся автомастерские.
"К тушению пожара привлечено 10 расчетов и 60 человек личного состава", - отметил он.
При этом в результате пожара никто не пострадал.
Ф.Исазаде
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