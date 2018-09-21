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Дальнее зарубежье 21.09.2018 15:46

Истребители ВВС США и Норвегии сопровождали российские бомбардировщики Ту-22М3 над Норвежским морем

Истребители F-15 ВВС США, базирующиеся в Исландии, и F-16 ВВС Норвегии в четверг вылетали на опознавание и сопровождение двух дальних российских бомбардировщиков Ту-22M3, выполнявших в четверг полет над Норвежским морем, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведения, российские бомбардировщики совершили полет вдоль побережья Норвегии, а затем вблизи Исландии, после чего взяли курс на базу. Их полет проходил над международными водами.

Как сообщалось, в этот же день два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили полет вблизи Великобритании.

Накануне Минобороны России сообщило, что в четверг два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

"Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31. Продолжительность полета составила более 14 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе", - говорится в сообщении.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, отметили в российском оборонном ведомстве.

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Тэги: США, НОРВЕГИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]