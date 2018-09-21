Еще один корабль НАТО вошел в Средиземное море

Фрегат ВМС Германии "Аугсбург" в пятницу, проследовав через Гибралтарский пролив, вошел в акваторию Средиземного моря, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.
По их сведениям, фрегат "Аугсбург" идет курсом на восток.
В настоящее время в Восточном Средиземноморье уже осуществляют патрулирование корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, в частности, фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рёйтер", ВМС Канады "Вилль де Квебек", ВМС Испании "Кристобаль Колон" и ВМС Греции "Элли". Там же был зафиксирован французский фрегат "Оверн".
Кроме того, в восточной части акватории Средиземного моря находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью 1,6 тыс. км, и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни". В Средиземном море также находится не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес", каждая из которых несет 12 крылатых ракет "Томагавк", и ударная атомная подводная лодка Королевского ВМФ Великобритании "Тэлент" с 10 "Томагавками" на борту.
По данным западных наблюдателей, в настоящее время силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.
В конце августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание Соединенными Штатами на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.
По утверждению российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "США продолжают наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал И.Конашенков.
Кроме того, в Персидский залив, из акватории которого может также быть нанесен удар по Сирии, прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.
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