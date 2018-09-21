Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-августе увеличились на 7%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-августе 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 7,1% - до 1 млрд 188,4 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 81,5% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72,4% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 860,4 млн манатов (рост на 7,2% - ИФ-Аз).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon – в январе-августе 2018 года пришлось 574 млн манатов или 48,3% общего объема услуг связи (рост на 3,8%).

Н.Аббасова