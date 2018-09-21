Согласовывается место и время новой встречи Болтона и Патрушева - Песков

Место и время проведения новой встречи помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева согласовывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть определенные наметки, существуют прикидки по месту и по времени", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако он не стал анонсировать эту информацию.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Дж.Болтон и Н.Патрушев могут в ближайшее время провести новые консультации.