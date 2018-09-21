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Дальнее зарубежье 21.09.2018 17:13

Согласовывается место и время новой встречи Болтона и Патрушева - Песков

Место и время проведения новой встречи помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева согласовывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть определенные наметки, существуют прикидки по месту и по времени", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако он не стал анонсировать эту информацию.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Дж.Болтон и Н.Патрушев могут в ближайшее время провести новые консультации.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВСТРЕЧА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]