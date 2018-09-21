Названа самая скоростная мобильная сеть в Азербайджане

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране.

Так, компания Bakcell получила престижную награду Speedtest за “Самую Скоростную Мобильную Сеть» за первое полугодие 2018 года. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

В течение вышеуказанного периода, компания Ookla провела сравнение пользовательских тестов, проведенных абонентами всех мобильных операторов Азербайджана, при помощи мобильного приложения Speedtest (на устройствах на базе Android и iOS), чтобы определить самую скоростную мобильную сеть. По результатам сравнения, сеть Bakcell набрала самые высокие баллы Speedtest по всем измеряемым категориям. Так, было подтверждено, что сеть Bakcell имеет самую высокую среднюю скорость скачивания среди мобильных операторов страны, а также самое низкое значение времени ожидания (average latency) на рынке. Эти данные, обнародованные самой надежной и престижной организацией в сфере тестирования и анализа сети, основываются на более 80 000 тестах, проведенных азербайджанскими пользователями посредством платформы Speedtest с более чем 18 000 уникальных устройств.

«Мы очень гордимся тем, что в очередной раз получили признание превосходства сети Bakcell от мирового лидера в сфере сетевого тестирования и анализа. Сеть Bakcell является самой скоростной на местном рынке мобильных телекоммуникаций, и мы рады, что наша работа дарит удобство и удовлетворенность нашим абонентам. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы сохранить наше лидерство в этой сфере и еще больше улучшить качество предоставляемых услуг, чтобы абоненты Bakcell имели доступ к лучшей и самой скоростной мобильной сети, а также к самому инновационному и непревзойденному клиентскому опыту на рынке» отметил главный исполнительный директор компании Bakcell Николаи Беккерс.

Отметим, что в ходе тестирования была собраны данные всех трех мобильных операторов страны, сравнение которых показало, что Bakcell набрал 27,93 баллов по системе Speed Score™ благодаря средней скорости скачивания в 31.95 мегабит в секунду, и средней скорости отдачи в 11.75 мегабит в секунду на устройствах поддерживающих сеть LTE, что безусловно является ЛУЧШИМ результатом в стране.

«Данные Speedtest Intelligence основываются на миллионах пользовательских тестов, проведенных при помощи платформы Speedtest. Мы имеем возможность сравнивать информацию всех провайдеров Азербайджана, благодаря большому числу тестирований по всей стране. Данные Speedtest Intelligence доказывают, что Bakcell обладает «Самой Скоростной Сетью в Азербайджане». Наши методологии тестирования повсеместно приняты в качестве глобального отраслевого стандарта, и мы рады поздравить Bakcell с этой наградой и подтвердить, что эта компания обладает самой скоростной сетью в Азербайджане» говорит генеральный директор Ookla Даг Саттлс.

Speedtest.net является интернет-сервисом, предоставляющим услуги бесплатного анализа таких показателей качества доступа в интернет, как скорость передачи данных и время задержки (ожидания). Сервис был создан компанией Ookla в 2006 году, и на сегодняшний день при его помощи было проведено более 21 миллиарда сетевых тестов. Данные Ookla содержат информацию со всего мира. Приложение Speedtest от Ookla было скачано более 100 миллионов раз при помощи магазинов Google Play Store и App Store.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.