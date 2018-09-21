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Транспорт и связь 21.09.2018 16:17

Азербайджанская Silk Way West Airlines наладит грузоперевозки из Баку в китайский Тяньцзинь

Азербайджанский грузовой авиаперевозчик "Silk Way West Airlines" открывает новый рейс из Баку в крупный китайский город Тяньцзинь.

"Авиакомпания будет выполнять новый рейс в Тяньцзинь два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Данный маршрут соединит домашний хаб авиакомпании в Баку с одним из ведущих промышленных центров в Северном Китае", - отмечается в сообщении авиакомпании.

"Данный рейс устранит стратегический разрыв и позволит оказывать полный спектр услуг грузовых авиаперевозок в быстро развивающемся Северном Китае. В частности, существует большой спрос на восточном и западном направлениях на товары в сфере автомобилестроения и авиационной индустрии", - сказал президент и исполнительный директор Silk Way West Airlines Вольфганг Мейер, слова которого приводятся в сообщении.

Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines состоит из самолетов Вoeing 747-8F и Вoeing 747-400F.

Авиакомпания выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку. Всего география полетов насчитывает более 45 пунктов назначения.

Н.Аббасова

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Тэги: КИТАЙ, ГРУЗЫ, РЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]