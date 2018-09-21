Азербайджанская Silk Way West Airlines наладит грузоперевозки из Баку в китайский Тяньцзинь

Азербайджанский грузовой авиаперевозчик "Silk Way West Airlines" открывает новый рейс из Баку в крупный китайский город Тяньцзинь.
"Авиакомпания будет выполнять новый рейс в Тяньцзинь два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Данный маршрут соединит домашний хаб авиакомпании в Баку с одним из ведущих промышленных центров в Северном Китае", - отмечается в сообщении авиакомпании.
"Данный рейс устранит стратегический разрыв и позволит оказывать полный спектр услуг грузовых авиаперевозок в быстро развивающемся Северном Китае. В частности, существует большой спрос на восточном и западном направлениях на товары в сфере автомобилестроения и авиационной индустрии", - сказал президент и исполнительный директор Silk Way West Airlines Вольфганг Мейер, слова которого приводятся в сообщении.
Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines состоит из самолетов Вoeing 747-8F и Вoeing 747-400F.
Авиакомпания выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку. Всего география полетов насчитывает более 45 пунктов назначения.
Н.Аббасова
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