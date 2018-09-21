Страховщики Азербайджана в январе-августе увеличили премии на 40%, выплаты - на 1%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-августе 2018 года составили 516 млн 923,7 тыс. манатов, что на 40,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 374 млн 662,7 тыс. манатов (рост на 48,1% - ИФ) или 72,5% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 211 млн 796,4 тыс. манатов (рост на 91%), по страхованию иное, чем жизнь - 162 млн 866,3 тыс. манатов (рост на 14,6%).
По обязательным видам страхования премии в январе-августе 2018 года составили 142 млн 260,9 тыс. манатов (рост на 22,7%).
За январь-август 2018 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 168 млн 581,5 тыс. манатов (рост на 0,9%).
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 124 млн 639,5 тыс. манатов (спад на 4,7%) или 73,9% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 73 млн 581,9 тыс. манатов (спад на 4,8%), по страхованию иное, чем жизнь - 51 млн 57,6 тыс. манатов (спад на 4,6%).
По обязательным видам страхования выплаты в январе-августе 2018 года составили 43 млн 942 тыс. манатов (рост на 21%).
На конец августа 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.
Н.Аббасова
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