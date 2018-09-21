Выход астронавтов МКС в открытый космос откладывается из-за проблем с доставкой аккумулятора

Сентябрьский выход астронавтов с борта МКС в открытый космос для замены аккумуляторных батарей под угрозой из-за задержки их доставки на станцию, сообщили "Интерфаксу" в американских органах управления станцией.
"Запуск японского транспортного корабля HTV-7 перенесен на 22 сентября в связи с метеоусловиями. Таким образом, аккумуляторные батареи он доставит на станцию ориентировочно лишь 27 сентября", - сказал собеседник агентства.
Затем с батареями предстоит провести ряд манипуляций и лишь потом приступить к работам в открытом космосе.
"Потребуется время на то чтобы извлечь новые батареи при помощи манипулятора. Затем часть из них необходимо смонтировать и лишь после этого приступать к работам в открытом космосе. Таким образом, планировавшийся на 30 сентября выход в открытый космос будет перенесен на октябрь. Однако в этом случае астронавт NASA Эндрю Фойстел не сможет принять в этой операции участие, поскольку 4 октября возвращается на Землю", - сказал он.
Предположительно, в открытый космос астронавты выйдут только после 11 октября.
"Решение принято с учетом прибытия на станцию нового экипажа. Таким образом, прибывший на станцию астронавт Ник Хейг сможет сменить своего коллегу и выйти в открытый космос в паре с немецким астронавтом Александром Герстом", - сказали собеседник агентства.
Ранее запуск японского космического "грузовика" планировался на 10 сентября, а выход в открытый космос на 20 сентября, а позднее 30 сентября. Затем 26 сентября планировался еще один выход в открытый космос. Позднее он также был перенесен на вторую половину октября.
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