Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0256 GBR   2.2562 TRY   0.2727

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 19° 27° 23 Сен 19° 26° 24 Сен 17° 28°

Наука и образование 21.09.2018 17:32

Выход астронавтов МКС в открытый космос откладывается из-за проблем с доставкой аккумулятора

Сентябрьский выход астронавтов с борта МКС в открытый космос для замены аккумуляторных батарей под угрозой из-за задержки их доставки на станцию, сообщили "Интерфаксу" в американских органах управления станцией.

"Запуск японского транспортного корабля HTV-7 перенесен на 22 сентября в связи с метеоусловиями. Таким образом, аккумуляторные батареи он доставит на станцию ориентировочно лишь 27 сентября", - сказал собеседник агентства.

Затем с батареями предстоит провести ряд манипуляций и лишь потом приступить к работам в открытом космосе.

"Потребуется время на то чтобы извлечь новые батареи при помощи манипулятора. Затем часть из них необходимо смонтировать и лишь после этого приступать к работам в открытом космосе. Таким образом, планировавшийся на 30 сентября выход в открытый космос будет перенесен на октябрь. Однако в этом случае астронавт NASA Эндрю Фойстел не сможет принять в этой операции участие, поскольку 4 октября возвращается на Землю", - сказал он.

Предположительно, в открытый космос астронавты выйдут только после 11 октября.

"Решение принято с учетом прибытия на станцию нового экипажа. Таким образом, прибывший на станцию астронавт Ник Хейг сможет сменить своего коллегу и выйти в открытый космос в паре с немецким астронавтом Александром Герстом", - сказали собеседник агентства.

Ранее запуск японского космического "грузовика" планировался на 10 сентября, а выход в открытый космос на 20 сентября, а позднее 30 сентября. Затем 26 сентября планировался еще один выход в открытый космос. Позднее он также был перенесен на вторую половину октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МКС, КОСМОС, ВЫХОД, ПРОБЛЕМА


Похожие новости


Американская компания Bigelow Aerospace в 2015 году отправит на МКС надувной модуль Белый дом продлил срок эксплуатации МКС

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]