Число жертв крушения парома в Танзании превысило 100 человек, есть опасения, что оно удвоится - СМИ

Более ста человек погибли в Танзании после того, как на озере Виктория перевернулся паром, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

На данный момент не удается точно установить число находившихся на борту парома пассажиров, однако очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек.

Отмечается, что такие паромы обычно перевозят сотни людей и часто бывают перегружены.

За два дня спасательных операций с перевернувшегося судна удалось спасти 37 человек.

Местные власти отмечают, что среди погибших иностранных граждан нет.