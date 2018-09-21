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21.09.2018 16:34

Число жертв крушения парома в Танзании превысило 100 человек, есть опасения, что оно удвоится - СМИ

Более ста человек погибли в Танзании после того, как на озере Виктория перевернулся паром, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

На данный момент не удается точно установить число находившихся на борту парома пассажиров, однако очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек.

Отмечается, что такие паромы обычно перевозят сотни людей и часто бывают перегружены.

За два дня спасательных операций с перевернувшегося судна удалось спасти 37 человек.

Местные власти отмечают, что среди погибших иностранных граждан нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАНЗАНИЯ, ПАРОМ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]