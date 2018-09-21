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Внешняя политика 21.09.2018 16:44

Путин на следующей неделе посетит Азербайджан, будут подписаны ряд документов, отмечает глава думского комитета по делам СНГ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит с визитом Азербайджан, сообщил глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Визит президента РФ В.Путина в Азербайджан состоится ориентировочно между 25-27 сентября", - сказал Л.Калашников на пресс-конференции в Баку в пятницу.

По его словам, в рамках визита российского лидера планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Л.Калашников добавил, что из Баку президенты Азербайджана и России отправятся на саммит СНГ (в Таджикистан – ИФ).

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]