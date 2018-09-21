Путин на следующей неделе посетит Азербайджан, будут подписаны ряд документов, отмечает глава думского комитета по делам СНГ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит с визитом Азербайджан, сообщил глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Визит президента РФ В.Путина в Азербайджан состоится ориентировочно между 25-27 сентября", - сказал Л.Калашников на пресс-конференции в Баку в пятницу.
По его словам, в рамках визита российского лидера планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
Л.Калашников добавил, что из Баку президенты Азербайджана и России отправятся на саммит СНГ (в Таджикистан – ИФ).
Ф.Исазаде
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