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Транспорт и связь 21.09.2018 16:56

Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в январе-августе увеличились на 2,5%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-августе 2018 года составил 1 млрд 279,1 млн человек, что на 1,3% больше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 766,3 тыс. человек (рост на 9,2%), морским транспортом – 10,9 тыс. человек (спад на 10,9%), воздушным транспортом – 1 млн 687,3 тыс. человек (рост на 5,6%), метро – 150,4 млн человек (рост на 1,1%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-августе перевезено 1 млрд 125,3 млн 79,7 тыс. пассажиров (рост на 1,3%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 80 млн 300,6 тыс. пассажиров (рост на 1,3%), такси – 44 млн 367,4 тыс. человек (рост на 2,5%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАССАЖИРЫ, ПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]