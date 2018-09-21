Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в январе-августе увеличились на 2,5%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-августе 2018 года составил 1 млрд 279,1 млн человек, что на 1,3% больше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 766,3 тыс. человек (рост на 9,2%), морским транспортом – 10,9 тыс. человек (спад на 10,9%), воздушным транспортом – 1 млн 687,3 тыс. человек (рост на 5,6%), метро – 150,4 млн человек (рост на 1,1%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-августе перевезено 1 млрд 125,3 млн 79,7 тыс. пассажиров (рост на 1,3%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 80 млн 300,6 тыс. пассажиров (рост на 1,3%), такси – 44 млн 367,4 тыс. человек (рост на 2,5%).
Б.Рустамбеков
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