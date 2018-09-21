Кредиты на большую сумму в Банк Республике можно получит за короткое время

В бизнесе для достижения больших целей, не достаточно строить просто большие планы. Для этого также необходим сильный и надежный партнер!

За 26 лет успешной работы в финансовом секторе Банк Республика стал надежным партнером, предоставляющим профессиональные финансовые услуги малым и средним предприятиям (МСП).

Занимая стабильную позицию на финансовом рынке страны, Банк Республика предлагает крупные кредиты МСП для финансирования торговли, производства, сельского хозяйства, услуг и других секторов, которые является приоритетными отраслями экономического развития страны. А это, в свою очередь, вносит вклад в развитие ненефтяного сектора экономики и предпринимательства.

Кредиты МСП с максимальной суммой 5 миллионов манатов выдаются до 36 месяцев. Главным преимуществом получения бизнес кредита в Банке Республика, является его оформление в кратчайшие сроки. Так, опытные специалисты банка помогут оформить кредит на крупную сумму в течение 1-3 дней, в зависимости от типа бизнеса!

Если Вы хотите достичь больших бизнес целей с надежным партнером за короткое время – выбирайте Банк Республика!

Банк Республика – выгодный финансовый партнер!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.