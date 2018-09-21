Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0256 GBR   2.2562 TRY   0.2727

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 19° 27° 23 Сен 19° 26° 24 Сен 17° 28°

21.09.2018 17:06

Кредиты на большую сумму в Банк Республике можно получит за короткое время

В бизнесе для достижения больших целей, не достаточно строить просто большие планы. Для этого также необходим сильный и надежный партнер!

За 26 лет успешной работы в финансовом секторе Банк Республика стал надежным партнером, предоставляющим профессиональные финансовые услуги малым и средним предприятиям (МСП).

Занимая стабильную позицию на финансовом рынке страны, Банк Республика предлагает крупные кредиты МСП для финансирования торговли, производства, сельского хозяйства, услуг и других секторов, которые является приоритетными отраслями экономического развития страны. А это, в свою очередь, вносит вклад в развитие ненефтяного сектора экономики и предпринимательства.

Кредиты МСП с максимальной суммой 5 миллионов манатов выдаются до 36 месяцев. Главным преимуществом получения бизнес кредита в Банке Республика, является его оформление в кратчайшие сроки. Так, опытные специалисты банка помогут оформить кредит на крупную сумму в течение 1-3 дней, в зависимости от типа бизнеса!

Если Вы хотите достичь больших бизнес целей с надежным партнером за короткое время – выбирайте Банк Республика!

Банк Республика – выгодный финансовый партнер!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]