В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов

19 – 21 сентября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) проходили методические мероприятия для азербайджанских и российских журналистов. Они были организованы Россотрудничеством и Российским университетом дружбы народов (РУДН).
На открытии семинара выступили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, руководитель российской делегации, декан филологического факультета РУДН, профессор Виктор Барабаш и старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.
Сотрудники азербайджанских СМИ и студенты факультетов журналистики бакинских вузов приняли участие в лекциях, семинарах, мастер-классах, тренингах. Все они получили соответствующие сертификаты РУДН.
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