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21.09.2018 17:10

В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов

19 – 21 сентября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) проходили методические мероприятия для азербайджанских и российских журналистов. Они были организованы Россотрудничеством и Российским университетом дружбы народов (РУДН).

На открытии семинара выступили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, руководитель российской делегации, декан филологического факультета РУДН, профессор Виктор Барабаш и старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.

Сотрудники азербайджанских СМИ и студенты факультетов журналистики бакинских вузов приняли участие в лекциях, семинарах, мастер-классах, тренингах. Все они получили соответствующие сертификаты РУДН.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]