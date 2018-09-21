В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов

19 – 21 сентября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) проходили методические мероприятия для азербайджанских и российских журналистов. Они были организованы Россотрудничеством и Российским университетом дружбы народов (РУДН).

На открытии семинара выступили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, руководитель российской делегации, декан филологического факультета РУДН, профессор Виктор Барабаш и старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.

Сотрудники азербайджанских СМИ и студенты факультетов журналистики бакинских вузов приняли участие в лекциях, семинарах, мастер-классах, тренингах. Все они получили соответствующие сертификаты РУДН.