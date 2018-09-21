Последствия июльской аварии на Азербайджанской ТЭС устранены – Азерэнержи

ОАО "Азерэнержи" устранило последствия аварии на Азербайджанской ТЭС, произошедшей 3 июля 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
«К настоящему времени устранены последствия аварии, имевшей место на станции 3 июля 2018 года. Закончен капитальный ремонт третьего энергоблока станции и средний ремонт седьмого энергоблока. Изъяны, возникшие в паровых котлах ТЭС, устранены, поврежденные части заменены", - отметили в обществе.
Кроме этого, в настоящее время решаются вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности Азербайджанской ТЭС. В этой связи проведен осмотр внутренних водопроводов, насосных и первичных средств пожаротушения, осуществлена наладка автоматической системы пожаротушения. "Территория станции очищена от мусора, который может привести к возникновению пожара. Также проводятся противоаварийные тренинги по вопросам пожаротушения", - подчеркнули в обществе.
По данным «Азерэнержи», в январе–августе 2018 года на станции выработано 4 млрд 849,1 млн кВт/час электроэнергии, что на 12,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в августе 2018 года выработка электроэнергии составила 672,4 млн кВт/час электроэнергии.
Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.
На Азербайджанской ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На данной ТЭС производится значительная часть вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. Здесь используется в качестве топлива природный газ и мазут.
Н.Аббасова
В Азербайджане сеть «Друг малого и среднего бизнеса» будет включать 60 пунктов
В Баку в рамках КОВ НАТО проведено учение по самооценке
Баку противодействует необоснованным нападкам против Азербайджана со стороны международных организаций – президент Алиев
Число жертв крушения парома в Танзании достигло почти 130 человек
Выход астронавтов МКС в открытый космос откладывается из-за проблем с доставкой аккумулятора
Президент Алиев принимает участие в церемонии открытии ЧМ по дзюдо в Баку
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Международный суд ООН объявит решение по иску Ирана к США 3 октября
Плохие сборы НДС в странах Евросоюза приводят к большим потерям бюджетов, нужна срочная реформа - Еврокомиссия
Против утверждения кандидатуры Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США выступают 40% американцев - опрос
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов
Кредиты на большую сумму в Банк Республике можно получит за короткое время
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»