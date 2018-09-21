Турция не хочет нести весь груз ответственности за ситуацию в сирийском Идлибе

Анкара считает неправильным тот факт, что весь груз ответственности за решение вопросов, касающихся ситуации в Идлибе и борьбы с терроризмом, перекладывают на плечи Турции, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
"Анкара не приемлет того, что весь груз ответственности за решение вопросов, касающихся сирийского конфликта, ситуации в Идлибе и борьбы с терроризмом перекладывают на плечи Турции. Это несправедливо и неправильно", - сказал И.Калын, которого в пятницу цитирует турецкое информационное агентство "Анадолу".
Пресс-секретарь президента сообщил, что "Национальная разведывательная организация, армия и спецназ Турции обсуждают с российской стороной пути создания демилитаризованной зоны на 15-20 км вглубь территории Идлиба, вопросы, касающиеся вывода, нейтрализации и разоружения террористов".
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