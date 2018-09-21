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Регион 21.09.2018 17:30

Турция не хочет нести весь груз ответственности за ситуацию в сирийском Идлибе

Анкара считает неправильным тот факт, что весь груз ответственности за решение вопросов, касающихся ситуации в Идлибе и борьбы с терроризмом, перекладывают на плечи Турции, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Анкара не приемлет того, что весь груз ответственности за решение вопросов, касающихся сирийского конфликта, ситуации в Идлибе и борьбы с терроризмом перекладывают на плечи Турции. Это несправедливо и неправильно", - сказал И.Калын, которого в пятницу цитирует турецкое информационное агентство "Анадолу".

Пресс-секретарь президента сообщил, что "Национальная разведывательная организация, армия и спецназ Турции обсуждают с российской стороной пути создания демилитаризованной зоны на 15-20 км вглубь территории Идлиба, вопросы, касающиеся вывода, нейтрализации и разоружения террористов".

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]