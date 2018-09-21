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Карабахский конфликт 21.09.2018 17:54

Неадекватные действия и заявления властей Армении мешают карабахскому урегулированию – президент Азербайджана

Азербайджан стремится решить нагорно-карабахский конфликт мирным путем, однако власти Армении своими неадекватными действиями создают проблемы урегулированию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Нам говорят, решите конфликт мирным путем. Мы тоже к этому стремимся. Но для этого надо иметь дело с адекватной противоположной стороной. Мы такую адекватность не видим. Неадекватные действия, заявления Армении, приведут эту страну к еще более сложной ситуации. Нас это не касается, но это создает большие проблемы для урегулирования конфликта", - сказал И.Алиев в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея создания парламента Азербайджана.

По его словам, поэтому Азербайджан продолжит проведение своей политики для урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности страны любым путем. "Наш экономический потенциал растет, сегодня разница между Азербайджаном и Арменией как между небом и землей. Азербайджан сегодня – это экономически развивающаяся страна, тогда как Армения – бедная страна, зависящая от других", - подчеркнул он.

И.Алиев добавил, что Армения, оккупировав азербайджанские земли и продолжая оккупацию, стала "неуспешной страной". "Сегодня наша политика, и я этого не скрываю, заключается в том, чтобы сохранять полную изоляцию Армению, подорвать ее экономическую устойчивость. Почему? Потому что мы хотим свои земли", - заявил президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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