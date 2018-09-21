Министр обороны Азербайджана и посол РФ в Баку обсудили карабахское урегулирование и ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов доволен уровнем военно-технического сотрудничества с Россией.
"З.Гасанов 21 сентября встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Азербайджане Михаилом Бочарниковым. Министр подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в военной, военно-технической сферах и в области военного образования", - отмечается в сообщении Минобороны.
Министр выразил уверенность, что эти отношения "и впредь будут успешно развиваться".
М.Бочарников, в свою очередь, подчеркнул, что приложит усилия для развития азербайджано-российских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере.
"В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечает оборонное ведомство.
А.Азизов
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