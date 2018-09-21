Президент Алиев утвердил штат и структуру Госагентства по туризму

Штат Государственного агентства по туризму Азербайджана утвержден 55 единиц.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму».

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, утверждено положение агентства и структура.

Государственное агентство по туризму было создано распоряжением президента Азербайджана от 20 апреля 2018 года.

Б.Рустамбеков