Президент Алиев утвердил штат и структуру Госагентства по туризму

Штат Государственного агентства по туризму Азербайджана утвержден 55 единиц.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму».
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, утверждено положение агентства и структура.
Государственное агентство по туризму было создано распоряжением президента Азербайджана от 20 апреля 2018 года.
Б.Рустамбеков
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