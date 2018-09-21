Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0256 GBR   2.2562 TRY   0.2727

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 19° 27° 23 Сен 19° 26° 24 Сен 17° 28°

Бизнес и законодательство 21.09.2018 18:31

Президент Алиев утвердил штат и структуру Госагентства по туризму

Штат Государственного агентства по туризму Азербайджана утвержден 55 единиц.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму».

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, утверждено положение агентства и структура.

Государственное агентство по туризму было создано распоряжением президента Азербайджана от 20 апреля 2018 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АГЕНТСТВО, ШТАТ


Похожие новости


Президент Алиев преобразовал Агентство по авторским правам Азербайджана в юрлицо публичного права Президент Азербайджана выделил 1 млн манат на организацию деятельности Государственного рекламного агентства Агентство продовольственной безопасности создается в Азербайджане В Азербайджане проведена серьезная работа по устранению бедности Азербайджан предлагает создать международную организацию, объединяющую органы по оказанию госуслуг населению Евросоюз помогает службе ASAN получить сертификат ISO

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]