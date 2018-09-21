В Баку в рамках КОВ НАТО проведено учение по самооценке

В Баку в рамках программы Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) НАТО проведено учение по самооценке первого уровня вертолетной пары Азербайджанской Армии, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В ходе учения было оценено соответствие оснащения, оборудования, средств связи и других необходимых оперативных возможностей пары со стандартами НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций»,- отмечается в сообщении.

Мониторинговая группа НАТО и специалисты ВВС Турции наблюдали за процессом оценивания пары.

Б.Рустамбеков