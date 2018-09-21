В Азербайджане сеть «Друг малого и среднего бизнеса» будет включать 60 пунктов

В 10 экономических районах Азербайджана будет создана сеть по оказанию услуги «Друг малого и среднего бизнеса» («KOB Dostu»).

«В 10 экономических районах Азербайджана будет создана сеть из 60 пунктов по оказанию услуги «Друг малого и среднего бизнеса» («KOB Dostu»)»,- сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

Первый из таких пунктов открылся в Массалинском районе. По словам, главы Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (АРМСП) Орхана Мамедова, основной целью «KOB Dostu» является создание новых сфер малого и среднего бизнеса и посредством развития малого и среднего бизнеса будет направлена на реализацию потенциала регионов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».

Управление агентством осуществляет Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек. Председателем НС является министр экономики.

Текущее управление советом осуществляет исполнительный директор, который назначается со стороны министра экономики (по согласованию с президентом Азербайджана).

Б.Рустамбеков