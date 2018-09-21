Власти Германии склоняются к идее слияния Deutsche Bank и Commerzbank - СМИ

Идея слияния двух крупнейших коммерческих банков Германии - Deutsche Bank AG (DB) и Commerzbank AG - нашла поддержку в правительстве Германии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По их словам, Берлин хочет создать крупный национальный банк, который станет надежным источником финансирования ориентированной на экспорт экономики.
Считается, что этот вариант позволит компаниям Германии сохранить доступ к кредитным средствам даже в случае финансового кризиса.
Ранее в этом году аналитики и наблюдатели банковской отрасли говорили о том, что слияние DB и Commerzbank является неизбежным, вопрос лишь в том, когда оно состоится.
Слухи о потенциальном объединении германских банков усилились после того, как американская инвестгруппа Cerberus стала миноритарным акционером и Deutsche Bank, и Commerzbank, причем руководство Deutsche Bank также привлекло ее в качестве консультанта.
Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas - около 1,9 трлн евро.
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