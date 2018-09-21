Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0256 GBR   2.2562 TRY   0.2727

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 18° 26° 24 Сен 17° 26° 25 Сен 18° 27°

Дальнее зарубежье 21.09.2018 20:19

Власти Германии склоняются к идее слияния Deutsche Bank и Commerzbank - СМИ

Идея слияния двух крупнейших коммерческих банков Германии - Deutsche Bank AG (DB) и Commerzbank AG - нашла поддержку в правительстве Германии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Берлин хочет создать крупный национальный банк, который станет надежным источником финансирования ориентированной на экспорт экономики.

Считается, что этот вариант позволит компаниям Германии сохранить доступ к кредитным средствам даже в случае финансового кризиса.

Ранее в этом году аналитики и наблюдатели банковской отрасли говорили о том, что слияние DB и Commerzbank является неизбежным, вопрос лишь в том, когда оно состоится.

Слухи о потенциальном объединении германских банков усилились после того, как американская инвестгруппа Cerberus стала миноритарным акционером и Deutsche Bank, и Commerzbank, причем руководство Deutsche Bank также привлекло ее в качестве консультанта.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas - около 1,9 трлн евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, DB, COMMERZBANK, СЛИЯНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]