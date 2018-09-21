Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0256 GBR   2.2562 TRY   0.2727

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 18° 26° 24 Сен 17° 26° 25 Сен 18° 27°

ТЭК 21.09.2018 19:36

Нефть замедлила подъем к вечеру, Brent подорожала до $78,81 за баррель

Нефтяной рынок замедлил подъем к вечеру на ожиданиях, что страны ОПЕК+ увеличат поставки нефти достаточным образом, чтобы компенсировать сокращение иранского экспорта из-за американских санкций.

Вместе с тем по итогам недели ожидается положительное изменение: с прошлой пятницы Brent прибавила 0,9%, WTI - почти 2,4%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:55 мск поднялась на $0,11 (0,14%) - до $78,81 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,31 (0,44%) - до $70,63 за баррель.

В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По словам партнера Again Capital Джона Килдуффа, эта встреча может показать, есть ли у ОПЕК дополнительные возможности нарастить производство и экспорт нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Цены на нефть стабильны после падения накануне, Brent на уровне $78,78 за баррель Цены на нефть перешли к снижению после призывов Трампа к ОПЕК, Brent упала почти до $79 ВР: цена на нефть сейчас зависит от геополитики, в ближайшие 3-5 лет влияние окажет сланец США, в будущем - дешевизна добычи Цены на нефть растут, Brent снова близка к $80 за баррель Цена нефти WTI растет на 1,2% на падении запасов в США, Brent - выше $79 за баррель Нефть стабильна после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $78,99 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]