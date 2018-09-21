Нефть замедлила подъем к вечеру, Brent подорожала до $78,81 за баррель

Нефтяной рынок замедлил подъем к вечеру на ожиданиях, что страны ОПЕК+ увеличат поставки нефти достаточным образом, чтобы компенсировать сокращение иранского экспорта из-за американских санкций.
Вместе с тем по итогам недели ожидается положительное изменение: с прошлой пятницы Brent прибавила 0,9%, WTI - почти 2,4%.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:55 мск поднялась на $0,11 (0,14%) - до $78,81 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,31 (0,44%) - до $70,63 за баррель.
В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
По словам партнера Again Capital Джона Килдуффа, эта встреча может показать, есть ли у ОПЕК дополнительные возможности нарастить производство и экспорт нефти.
Алиев соболезнует в связи с кончиной президента Вьетнама
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Азербайджане сеть «Друг малого и среднего бизнеса» будет включать 60 пунктов
Число жертв крушения парома в Танзании достигло почти 130 человек
Выход астронавтов МКС в открытый космос откладывается из-за проблем с доставкой аккумулятора
Президент Алиев принимает участие в церемонии открытии ЧМ по дзюдо в Баку
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Глава МИД Ирана возложил ответственность за теракт в Ахвазе на США и "региональных спонсоров терроризма"
Узбекистан намерен к 2030 году войти в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса - президент Мирзиёев
10 человек погибли, 21 ранен в результате нападения на военный парад в Иране
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов
Кредиты на большую сумму в Банк Республике можно получит за короткое время
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»