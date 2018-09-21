Нефть замедлила подъем к вечеру, Brent подорожала до $78,81 за баррель

Нефтяной рынок замедлил подъем к вечеру на ожиданиях, что страны ОПЕК+ увеличат поставки нефти достаточным образом, чтобы компенсировать сокращение иранского экспорта из-за американских санкций.

Вместе с тем по итогам недели ожидается положительное изменение: с прошлой пятницы Brent прибавила 0,9%, WTI - почти 2,4%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:55 мск поднялась на $0,11 (0,14%) - до $78,81 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,31 (0,44%) - до $70,63 за баррель.

В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По словам партнера Again Capital Джона Килдуффа, эта встреча может показать, есть ли у ОПЕК дополнительные возможности нарастить производство и экспорт нефти.