Против утверждения кандидатуры Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США выступают 40% американцев - опрос

Против утверждения сенатом кандидатуры Бретта Кавано, предложенной американским президентом Дональдом Трампом на должность судьи Верховного суда США, выступают 40% американцев, говорится в пятницу в опросе института социологических исследований Ipsos.

За утверждение кандидатуры Б.Кавано выступает 31% опрошенных.

В то же время, уверены в том, что Б.Кавано не станет судьей Верховного суда 11%, а 45% считают, что Б.Кавано в итоге получит эту должность.

Опрос был проведен 19-20 сентября после того, как женщина по имени Кристин Блейзи Форд обвинила его в домогательствах. Среди опрошенных 32% верят обвинениях К.Б.Форд, в то время как 28% - нет.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление К.Б.Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать.

В то же время президент США Дональд Трамп в пятницу написал в Twitter, что Б.Кавано "прекрасный человек с безупречной репутацией, на которого совершают нападки радикальные политики левого толка".

Комментируя обвинения в домогательствах против Б.Кавано, Д.Трамп написал, что он не сомневается, что если бы инцидент с К.Б.Форм был "настолько плохим, как она говорит", то они или "ее любящие родители" наверняка подали бы заявление в "местные правоохранительные органы". "Я прошу ее предоставить это заявление, чтобы мы могли узнать дату, время и место (происшествия - ИФ)", - написал Д.Трамп в Twitter.

Кандидатура Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США была выдвинута Д.Трампом 10 июля. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Б.Кавано, в частности, работал в команде спецпрокурора, проводившего расследование скандального дела о любовной связи бывшего президента Билла Клинтона с сотрудницей аппарата Белого дома Моникой Левински.

Против кандидатуры республиканца Б.Кавано выступают члены демократической партии США.

Голосование по кандидатуре судьи в комитете и в сенате, как ожидается, пройдет позднее в сентябре, заседание юридического комитета сената по Б.Кавано, назначенное на 20 сентября, было отменено.

В состав Верховного суда США входят девять судей, они назначаются пожизненно.