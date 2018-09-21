Плохие сборы НДС в странах Евросоюза приводят к большим потерям бюджетов, нужна срочная реформа - Еврокомиссия

Страны ЕС потеряли в 2016 году около 150 млрд евро на сборах по НДС, свидетельствует анализ, опубликованный в пятницу Еврокомиссией.
"Государства-члены улучшили сбор НДС в целом по ЕС. Это усилие необходимо признать и приветствовать. Но потеря 150 млрд евро за год национальными бюджетами недопустима, особенно когда от этой суммы 50 млрд попадают в карманы мошенников, преступников и, наверное, даже террористов", - заявил в связи с публикацией документа член Еврокомиссии, отвечающий за налогообложение, Пьер Московиси.
По его словам, существенное улучшение будет возможно только с принятием реформы НДС, предложенной Еврокомиссией год назад.
"Я настоятельно призываю государства-члены продвинуться в вопросе системы НДС до выборов в Европейский парламент в 2019 году", - говорится в заявлении П.Московиси, распространенном в Брюсселе.
В материалах Еврокомиссии поясняется, что цифра около 150 млрд евро представляет собой разницу между ожидавшимися поступлениями от НДС и реально полученными сборами.
По данным ЕК, результат работы на этом направлении разных стран ЕС неодинаковый. Потери на НДС уменьшились в 22 странах союза. Особенно заметен прогресс в Болгарии, на Кипре, в Латвии и Нидерландах. При этом в 6 государствах-членах такие потери увеличились: в Великобритании, Ирландии, Румынии, Финляндии, Франции и Эстонии.
Алиев соболезнует в связи с кончиной президента Вьетнама
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Азербайджане сеть «Друг малого и среднего бизнеса» будет включать 60 пунктов
Нефть замедлила подъем к вечеру, Brent подорожала до $78,81 за баррель
Президент Алиев утвердил штат и структуру Госагентства по туризму
Последствия июльской аварии на Азербайджанской ТЭС устранены – Азерэнержи
Число жертв крушения парома в Танзании достигло почти 130 человек
Выход астронавтов МКС в открытый космос откладывается из-за проблем с доставкой аккумулятора
Президент Алиев принимает участие в церемонии открытии ЧМ по дзюдо в Баку
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов
Кредиты на большую сумму в Банк Республике можно получит за короткое время
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»