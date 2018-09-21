Плохие сборы НДС в странах Евросоюза приводят к большим потерям бюджетов, нужна срочная реформа - Еврокомиссия

Страны ЕС потеряли в 2016 году около 150 млрд евро на сборах по НДС, свидетельствует анализ, опубликованный в пятницу Еврокомиссией.

"Государства-члены улучшили сбор НДС в целом по ЕС. Это усилие необходимо признать и приветствовать. Но потеря 150 млрд евро за год национальными бюджетами недопустима, особенно когда от этой суммы 50 млрд попадают в карманы мошенников, преступников и, наверное, даже террористов", - заявил в связи с публикацией документа член Еврокомиссии, отвечающий за налогообложение, Пьер Московиси.

По его словам, существенное улучшение будет возможно только с принятием реформы НДС, предложенной Еврокомиссией год назад.

"Я настоятельно призываю государства-члены продвинуться в вопросе системы НДС до выборов в Европейский парламент в 2019 году", - говорится в заявлении П.Московиси, распространенном в Брюсселе.

В материалах Еврокомиссии поясняется, что цифра около 150 млрд евро представляет собой разницу между ожидавшимися поступлениями от НДС и реально полученными сборами.

По данным ЕК, результат работы на этом направлении разных стран ЕС неодинаковый. Потери на НДС уменьшились в 22 странах союза. Особенно заметен прогресс в Болгарии, на Кипре, в Латвии и Нидерландах. При этом в 6 государствах-членах такие потери увеличились: в Великобритании, Ирландии, Румынии, Финляндии, Франции и Эстонии.