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Дальнее зарубежье 21.09.2018 21:05

Плохие сборы НДС в странах Евросоюза приводят к большим потерям бюджетов, нужна срочная реформа - Еврокомиссия

Страны ЕС потеряли в 2016 году около 150 млрд евро на сборах по НДС, свидетельствует анализ, опубликованный в пятницу Еврокомиссией.

"Государства-члены улучшили сбор НДС в целом по ЕС. Это усилие необходимо признать и приветствовать. Но потеря 150 млрд евро за год национальными бюджетами недопустима, особенно когда от этой суммы 50 млрд попадают в карманы мошенников, преступников и, наверное, даже террористов", - заявил в связи с публикацией документа член Еврокомиссии, отвечающий за налогообложение, Пьер Московиси.

По его словам, существенное улучшение будет возможно только с принятием реформы НДС, предложенной Еврокомиссией год назад.

"Я настоятельно призываю государства-члены продвинуться в вопросе системы НДС до выборов в Европейский парламент в 2019 году", - говорится в заявлении П.Московиси, распространенном в Брюсселе.

В материалах Еврокомиссии поясняется, что цифра около 150 млрд евро представляет собой разницу между ожидавшимися поступлениями от НДС и реально полученными сборами.

По данным ЕК, результат работы на этом направлении разных стран ЕС неодинаковый. Потери на НДС уменьшились в 22 странах союза. Особенно заметен прогресс в Болгарии, на Кипре, в Латвии и Нидерландах. При этом в 6 государствах-членах такие потери увеличились: в Великобритании, Ирландии, Румынии, Финляндии, Франции и Эстонии.

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Тэги: ЕС, НДС, ПОТЕРИ, РЕФОРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]