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Дальнее зарубежье 21.09.2018 21:51

Посольство РФ в Лондоне опровергло сообщения о якобы готовившимся Россией побеге Ассанжа из Британии

Посольство России в Лондоне опровергло сообщения британской газеты "Гардиан" о том, что РФ якобы вынашивала секретный план оказания основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу помощи в бегстве из Великобритании.

"Это еще один пример дезинформации и фейковых новостей со стороны британских СМИ", - заявила в пятницу российская дипмиссия в своем микроблоге в "Твиттере".

Посольство отреагировало на появившиеся в пятницу в "Гардиан" сообщения о том, что российские дипломаты в 2017 году в Лондоне вели секретные переговоры с людьми, близкими к Дж.Ассанжу, чтобы оценить, могли ли они помочь ему бежать из Великобритании.

Позже публикацию в "Гардиан" прокомментировал пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

По его словам, "данная публикация не имеет никакого отношения к действительности".

"Посольство никогда не обсуждало ни с эквадорскими коллегами, ни с кем-либо еще вопрос о каком бы то ни было участии России в прекращении пребывания Дж.Ассанжа в дипломатической миссии Эквадора", - заявил пресс-секретарь, слова которого приводятся в пресс-релизе посольства.

"Что касается утверждения о том, что "Кремль" был готов поддержать некий тайный план, "разрешив Дж.Ассанжу приехать в Россию", то непонятен сенсационный тон авторов статьи: Россия всегда рада любым иностранным гостям, если они приезжают к нам на законных основаниях и с добрыми намерениями", - отметил российский дипломат.

"Не далее как 18 сентября министр культуры Великобритании Дж.Райт, выступая в Королевском обществе телевидения, заявлял о необходимости усиления борьбы с дезинформацией в СМИ и интернете. Сегодняшняя статья "Гардиан" - отличный пример материалов, от которых следовало бы оградить британского читателя", - добавил он.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку будет сразу же задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, АССАНЖ, ПОСОЛЬСТВО


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