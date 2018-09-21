Посольство РФ в Лондоне опровергло сообщения о якобы готовившимся Россией побеге Ассанжа из Британии

Посольство России в Лондоне опровергло сообщения британской газеты "Гардиан" о том, что РФ якобы вынашивала секретный план оказания основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу помощи в бегстве из Великобритании.
"Это еще один пример дезинформации и фейковых новостей со стороны британских СМИ", - заявила в пятницу российская дипмиссия в своем микроблоге в "Твиттере".
Посольство отреагировало на появившиеся в пятницу в "Гардиан" сообщения о том, что российские дипломаты в 2017 году в Лондоне вели секретные переговоры с людьми, близкими к Дж.Ассанжу, чтобы оценить, могли ли они помочь ему бежать из Великобритании.
Позже публикацию в "Гардиан" прокомментировал пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.
По его словам, "данная публикация не имеет никакого отношения к действительности".
"Посольство никогда не обсуждало ни с эквадорскими коллегами, ни с кем-либо еще вопрос о каком бы то ни было участии России в прекращении пребывания Дж.Ассанжа в дипломатической миссии Эквадора", - заявил пресс-секретарь, слова которого приводятся в пресс-релизе посольства.
"Что касается утверждения о том, что "Кремль" был готов поддержать некий тайный план, "разрешив Дж.Ассанжу приехать в Россию", то непонятен сенсационный тон авторов статьи: Россия всегда рада любым иностранным гостям, если они приезжают к нам на законных основаниях и с добрыми намерениями", - отметил российский дипломат.
"Не далее как 18 сентября министр культуры Великобритании Дж.Райт, выступая в Королевском обществе телевидения, заявлял о необходимости усиления борьбы с дезинформацией в СМИ и интернете. Сегодняшняя статья "Гардиан" - отличный пример материалов, от которых следовало бы оградить британского читателя", - добавил он.
Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку будет сразу же задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента.
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