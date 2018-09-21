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Дальнее зарубежье 21.09.2018 22:11

Смена режима в Иране не является целью политики Трампа, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, смена режима в Иране не является частью политики американского президента Дональда Трампа.

"Смена режима - это не политика Трампа", - сказал он в интервью телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си.

"Мы выразили предельно открыто, чего мы хотим от Ирана - чтобы он перестал осуществлять запуски ракет по Эр-Рияду, вооружать "Хезболлу", угрожающую Израилю, и прекратил быть самым крупным в мире спонсором терроризма", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, президент США Дональд Трамп дал ранее ясно понять, что когда Тегеран изменит это, Вашингтон будет рад вести диалог с Ираном.

В конце августа Д.Трамп заявил в интервью агентству "Блумберг", что благодаря действиям его администрации, включая отказ от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по атому в мае этого года, режим в Иране может потерпеть крах.

"Когда я сюда пришел (в Овальный кабинет Белого дома - ИФ), вопрос заключался в том, когда иранцы захватят Ближний Восток. Теперь вопрос, выживут ли они. Большая разница, достигнутая за полтора года", - заявил тогда американский президент.

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Тэги: США, ИРАН, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]