Смена режима в Иране не является целью политики Трампа, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, смена режима в Иране не является частью политики американского президента Дональда Трампа.
"Смена режима - это не политика Трампа", - сказал он в интервью телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си.
"Мы выразили предельно открыто, чего мы хотим от Ирана - чтобы он перестал осуществлять запуски ракет по Эр-Рияду, вооружать "Хезболлу", угрожающую Израилю, и прекратил быть самым крупным в мире спонсором терроризма", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
По его словам, президент США Дональд Трамп дал ранее ясно понять, что когда Тегеран изменит это, Вашингтон будет рад вести диалог с Ираном.
В конце августа Д.Трамп заявил в интервью агентству "Блумберг", что благодаря действиям его администрации, включая отказ от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по атому в мае этого года, режим в Иране может потерпеть крах.
"Когда я сюда пришел (в Овальный кабинет Белого дома - ИФ), вопрос заключался в том, когда иранцы захватят Ближний Восток. Теперь вопрос, выживут ли они. Большая разница, достигнутая за полтора года", - заявил тогда американский президент.
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