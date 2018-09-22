Каждый десятый американец, проголосовавший за Трампа в 2016 году, не стал бы делать это вновь - опрос

Среди американцев, проголосовавших на выборах президента США в 2016 году за Дональда Трампа, около 10% не стали бы это делать вновь, сообщает в пятницу издание "Хилл" со ссылкой на исследовательскую компанию "Харрис".

Респондентам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы 2016 года состоялись завтра. Среди тех, кто поддержал Д.Трампа в 2016 году, 89% сделали бы это вновь, а 4% - проголосовали бы за кандидата от Демократической партии Х.Клинтон, остальные выбрали бы другого кандидата или воздержались от ответа.

Среди сторонников Х.Клинтон 94% ее избирателей отдали бы за нее голоса вновь, а 2% проголосовали бы за Д.Трампа.

Также 10% респондентов заявили, что они не голосовали в 2016 году, и больше половины из них вновь не пошла бы на голосование, 10% теперь готовы проголосовать за Д.Трампа, а 17% - за Х.Клинтон.

Опрос был проведен 14-15 сентября 2018 года, в нем приняла участие 1 тыс. человек с правом голосовать на выборах президента США.