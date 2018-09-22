Президент Франции выступил за возобновление диалога между палестинцами и израильтянами

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провел переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом, в ходе которых вновь выступил за возобновление диалога между палестинцами и Израилем.
"Президент напомнил о полной приверженности Франции возобновлению диалога между палестинцами и израильтянами", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
В нем также указывается, что Э.Макрон заверил М.Аббаса в стремлении Парижа принимать активные дипломатические усилия, чтобы улучшить эту ситуацию.
Он вновь отметил, что единственным приемлемым вариантом для Франции является сосуществование двух государств.
"Президент Макрон напомнил Махмуду Аббасу, что для Франции не существует никаких других решений, кроме как сосуществования двух государства", - отмечается в заявлении канцелярии Э.Макрона.
Кроме того, Э.Макрон заявил о своей приверженности безопасности Израиля.
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