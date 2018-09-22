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Дальнее зарубежье 22.09.2018 09:56

Помпео надеется вскоре совершить очередной официальный визит в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу выразил надежду на очередную официальную поездку в Пхеньян в скором времени.

"Я надеюсь, что у меня будет возможность вновь отправиться в Пхеньян, чтобы продолжить эти переговоры в скором времени", - сказал М.Помпео в интервью телеканалу Эм-эс-эн-би-си.

Также госсекретарь США выразил надежду и на саммит президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"И я надеюсь, что два лидера соберутся вместе снова, чтобы продолжить прогресс по этой невероятной, важной для всего мира проблеме (денуклеаризации - ИФ)", - сказал он.

В то же время, М.Помпео подчеркнул, что решение о второй встрече с лидером КНДР будет принимать сам американский президент.

"Это будет решением президента", - заявил М.Помпео, когда его спросили, планируется ли второй саммит лидеров США и КНДР.

В интервью телеканалу "Фокс ньюс" М.Помпео рассказал, что США ведут работу над проведением второй встречи Д.Трампа и Ким Чен Ына, но отметил, что для встречи нужны правильные условия.

"Мы работаем над этим (подготовкой ко второй встрече - ИФ). Но все еще нужно немного поработать над тем, чтобы удостовериться, что условия правильные, и что два лидера находятся в позиции, в которой мы можем достичь существенного прогресса", - сказал М.Помпео.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына. Основной темой переговоров лидеров США и КНДР стал вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

М.Помпео трижды ездил в КНДР за последний год, два раза - в апреле и в мае - он проводил переговоры с Ким Чен Ыном. Во время последнего визита в КНДР в июле М.Помпео с северокорейским лидером не встречался.

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Тэги: США, КНДР, ГОССЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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