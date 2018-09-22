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Дальнее зарубежье 22.09.2018 10:48

В Бразилии задержали мужчину, которого США связывают с "Хезболлой"

Федеральная полиция Бразилии задержала Ассада Ахмада Бараката, которого США связывают с ливанской шиитской организацией "Хезболла", сообщает в пятницу "Ассошиэйтед пресс".

А.А.Баракат был задержан в бразильском городе Фос-ду-Игуасу, находящемся на границе с Парагваем, по ордеру на арест, выданному Парагваем.

Издание "Насьон" отмечает, что в Парагвае против мужчины были выдвинуты обвинения в подделке документов. По его данным, задержанный является гражданином Ливана, который в 1989 году также получил гражданство Парагвая. В 2007 году А.А.Бараката лишили парагвайского гражданства за налоговые махинации.

В 2004 году Минфин США обвинил А.А.Бараката в работе на "Хезболлу" в качестве казначея и указал американским банкам заморозить все счета А.А.Бараката на территории страны. В США "Хезболла" считается террористической организацией.

Аргентинский новостной сайт Infobae пишет, что А.А.Баракат - "один из самых разыскиваемых в Латинской Америке членов "Хезболлы"", считающийся ключевым членом группировки в вопросах "финансирования и отмывания денег".

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ХЕЗБОЛЛА, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]