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Дальнее зарубежье 22.09.2018 16:12

Эксперты обещают увеличение спроса на белые вина на мировых рынках

Агентство Sopexa, специализирующееся на маркетинге агропромышленной продукции и вин, в своем исследовании Wine Trade Monitor за 2018 год предсказывает рост спроса на белое вино на мировых рынках.

"Проявляется все больший и больший интерес к белым винам", - приводит профессиональный французский портал Vitisphere слова руководителя экспертов Sopexa по винному рынку Франсуа Коллаша.

Комментируя прогноз агентства, Ф.Коллаш высказал мнение, что эта тенденция особенно выгодна виноделам долины Луары во Франции и региона Мальборо в Новой Зеландии - двух крупнейших поставщиков белого вина, чья продукция легко идентифицируется международными торговыми операторами на рынках.

По его словам, преимущество этих двух регионов в данном случае также в том, что "их предложение очевидно" для дистрибьюторов. "Они четко специализируются на белом вине", - пояснил он.

Однако, уточняют в Sopexa, такая тенденция может принять настоящий мировой размах в том случае, если она распространится и на Китай. Но китайский рынок по преимуществу консервативно ориентирован на вкус красного вина, и сломать эту традицию трудно.

Тем не менее, эксперты отмечают определенный рост интереса к белому вину в крупных китайских городах. И такой тренд подтверждается также прогнозом исследования Vinexpo/IWSR, который прочит китайскому рынку вин второе место в мире к 2020 году в стоимостном выражении и третье - по объему импорта.

Доклад Vinexpo/IWSR в свою очередь усматривает в Китае изменения рынка в пользу белых вин.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВИНОДЕЛИЕ, РЫНОК, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]