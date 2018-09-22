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Дальнее зарубежье 22.09.2018 13:20

Замгенпрокурора США предлагал тайно записывать разговоры с Трампом и хотел инициировать его отстранение от должности - СМИ

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн предлагал тайно записать разговоры президента США Дональда Трампа на диктофон, чтобы "показать хаос, поглощающий администрацию", сообщает в пятницу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники.

Запись намеревался сделать лично Р.Розенстайн весной 2017 года после того, как Д.Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймска Коми, отмечает газета. Сам Р.Розенстайн, как отмечает газета, на тот момент находился на посту заместителя генпрокурора две недели.

Газета не указывает, какие именно разговоры с Д.Трампом планировал записать Р.Розенстайн.

Также Р.Розенстайн говорил о возможности введения в действие 25-й поправки к Конституции США, которая позволяет кабинету забрать власть у президента США и передать ее вице-президенту. Поправка используется в случае если президент "не в состоянии осуществлять свои полномочия и обязанности".

О желании тайно записать Д.Трампа и применить 25-ю поправку Р.Розенстайн несколько раз говорил на встречах с сотрудниками Минюста США и ФБР. Газета отмечает, что "по всей видимости" ни один из замыслов Р.Розенстайна не был реализован.

Р.Розенстайн отверг сделанные газетой заявления, назвав статью некорректной и фактически неверной.

В Минюсте газете предоставили заявление одного из участников разговора Р.Розенстайна о тайной записи Д.Трампа на диктофон, утверждающего, что заместитель генпрокурора выдвинул эту идею с сарказмом.

В то же время источники газеты утверждают, что предложение Р.Розенстайна было серьезным, и он даже предлагал сделать запись разговоров Д.Трампа другим сотрудникам ФБР.

Р.Розенстайн занимает должность заместителя генерального прокурора США с апреля 2017 года. В мае 2017 года он назначил спецпрокурора Роберта Мюллера ответственным за расследование якобы вмешательства России в выборы в США. Именно Р.Розенстайн курирует ход работы Р.Мюллера.

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Тэги: США, МИНЮСТ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАПИСЬ


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