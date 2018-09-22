Узбекистан намерен к 2030 году войти в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса - президент Мирзиёев

Задачи по вхождению Узбекистана к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса поставлены указом президента Шавката Мирзиеева.

"Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и техники", - говорится в документе.

Текст указа "Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы", предусматривающий, в том числе эту задачу, опубликован в официальных СМИ в субботу.

Указом утверждена Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы и "дорожная карта" по ее реализации.

Главной целью Стратегии определено "развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса".

Среди основных задач для достижения главной цели, как указано в документе, является, "вхождение Республики Узбекистан к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса".

Задачами Стратегии также определены повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы подготовки кадров. Кроме того, поставлен вопрос укрепления научного потенциала и эффективности научных исследований и разработок, создание действенных механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства. Предусмотрено увеличение вложений государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Также поставлены задачи повышения эффективности деятельности органов госвласти, обеспечение защиты прав собственности, создание конкурентных рынков и равных условий ведения бизнеса, создание устойчиво функционирующей социально-экономической инфраструктуры.