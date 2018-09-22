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Регион 22.09.2018 11:12

20 человек ранены при нападении на военный парад в Иране, не менее четырех человек, участвовавших в нападении, убиты - СМИ

Не менее 20 человек получили ранения при нападении боевиков во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана, сообщают в субботу агентство ИРНА со ссылкой на источники в силовых структурах.

В субботу во время военного парада, посвященного неделе "Священной обороны", в городе Ахваз неизвестные открыли огонь по военным на площади и зрителям, в результате чего ранено не менее 20 человек, имеются погибшие, сообщило агентство.

В сообщении говорится, что ответным огнем ликвидировано не менее четырех нападавших.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПАРАД, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]