Около 30 человек пострадали в торнадо в Канаде

Около 30 человек пострадали, из них пять получили серьезные травмы, в мощном торнадо, которой пронесся вблизи Оттавы, сообщает в субботу веб-сайт канадской газеты "Глоб энд мейл".

Порывы ветра достигали скорости 190км/час, главный удар стихии пришелся на город Гатино, расположенный в 8 км от Оттавы.

Местная электроэнергетическая компания HydroQuebec сообщила, что 130 тыс. человек остались без электричества. Нанесен ущерб зданиям и автомобилям.