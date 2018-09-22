Ким Чен Ын намерен посетить Сеул в декабре - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует прибыть в Сеул с официальным визитом, сообщает в субботу телеканал YTN со ссылкой на главу южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сика.

"Председатель Ким Чен Ын заявил, что посетит Сеул в декабре", - приводит телеканал слова Сон Ген Сика, сказанные им накануне журналистам в Нью-Йорке. При этом он не уточнил даты поездки.

Сон Гён Сик был участником южнокорейской делегации, сопровождавшей президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во время визита в КНДР.

Телеканал отмечает, что если Ким Чен Ын посетит Сеул, это будет первый случай с момента разделения Корейского полуострова, когда глава Северной Кореи приехал в столицу Южной Кореи.

В Пхеньяне с 18 по 20 сентября состоялся третий межкорейский саммит. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах по денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращению Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".