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Дальнее зарубежье 22.09.2018 14:19

Ким Чен Ын намерен посетить Сеул в декабре - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует прибыть в Сеул с официальным визитом, сообщает в субботу телеканал YTN со ссылкой на главу южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сика.

"Председатель Ким Чен Ын заявил, что посетит Сеул в декабре", - приводит телеканал слова Сон Ген Сика, сказанные им накануне журналистам в Нью-Йорке. При этом он не уточнил даты поездки.

Сон Гён Сик был участником южнокорейской делегации, сопровождавшей президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во время визита в КНДР.

Телеканал отмечает, что если Ким Чен Ын посетит Сеул, это будет первый случай с момента разделения Корейского полуострова, когда глава Северной Кореи приехал в столицу Южной Кореи.

В Пхеньяне с 18 по 20 сентября состоялся третий межкорейский саммит. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах по денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращению Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, КИМ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]