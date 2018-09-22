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Регион 22.09.2018 12:52

Глава МИД Ирана возложил ответственность за теракт в Ахвазе на США и "региональных спонсоров терроризма"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт в Ахвазе на юго-западе страны на "региональных спонсоров терроризма" и США.

"Террористы, которые рекрутировались, обучались, вооружались и проплачивались иностранным режимом, атаковали Ахваз. Среди жертв дети и журналист. Иран возлагает ответственность на региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев. Иран быстро и решительно отреагирует, чтобы защитить жизни своих граждан", - написал министр в своем "Твиттере".

Не менее 10 человек погибли, в том числе журналист, и еще 21 человек получил ранения в субботу в результате нападения на военный парад в городе Ахваз на юго-западе Ирана

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Тэги: ИРАН, МИД, ТЕРАКТ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]