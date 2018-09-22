Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт в Ахвазе на юго-западе страны на "региональных спонсоров терроризма" и США.

"Террористы, которые рекрутировались, обучались, вооружались и проплачивались иностранным режимом, атаковали Ахваз. Среди жертв дети и журналист. Иран возлагает ответственность на региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев. Иран быстро и решительно отреагирует, чтобы защитить жизни своих граждан", - написал министр в своем "Твиттере".

Не менее 10 человек погибли, в том числе журналист, и еще 21 человек получил ранения в субботу в результате нападения на военный парад в городе Ахваз на юго-западе Ирана