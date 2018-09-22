Алиев соболезнует в связи с кончиной президента Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуену Фу Чонга в связи с кончиной вьетнамского президента Чан Дай Куанга, сообщает сайт главы государства.

«Чан Дай Куанг внес весомый вклад в развитие азербайджано-вьетнамских отношений и укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами», - сказано в тексте соболезнования.

И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования генсеку ЦК КП Вьетнама, родным и близким Ч.Д.Куанга и вьетнамскому народу.