Алиев соболезнует в связи с кончиной президента Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуену Фу Чонга в связи с кончиной вьетнамского президента Чан Дай Куанга, сообщает сайт главы государства.
«Чан Дай Куанг внес весомый вклад в развитие азербайджано-вьетнамских отношений и укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами», - сказано в тексте соболезнования.
И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования генсеку ЦК КП Вьетнама, родным и близким Ч.Д.Куанга и вьетнамскому народу.
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