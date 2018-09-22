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Внешняя политика 22.09.2018 12:36

Алиев соболезнует в связи с кончиной президента Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуену Фу Чонга в связи с кончиной вьетнамского президента Чан Дай Куанга, сообщает сайт главы государства.

«Чан Дай Куанг внес весомый вклад в развитие азербайджано-вьетнамских отношений и укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами», - сказано в тексте соболезнования.

И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования генсеку ЦК КП Вьетнама, родным и близким Ч.Д.Куанга и вьетнамскому народу.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]