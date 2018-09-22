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СНГ 22.09.2018 15:20

Строительство 2-й очереди космодрома "Восточный" начнется во второй половине октября

Правительство РФ выпустило распоряжение, открывающее возможности для начала строительства второй очереди космодрома "Восточный", заявил на конференции в Королёве глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На этой неделе правительство выпустило распоряжение которое открывает возможность для подписания контракта (на начало строительства второй очереди-ИФ). В середине октября выходим на контракт, и начинается большая стройка, масштаб которой будет больше чем той, что была при строительстве комплекса под ракету "Союз-2" (первая очередь)", - сказал Д.Рогозин.

Он не исключил запуска производства ракет на "Восточном".

"Ракета достигает размеров шпиля Московского университета. Как ее везти через всю страну. Поэтому мы рассматриваем возможность налаживания производства на космодроме", - сказал он.

Д.Рогозин также сообщил, что в 2019 году число пусков с космодрома "Восточный" кратно возрастет.

"В 2019 году планируется не менее пяти пусков с "Восточного", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, РОГОЗИН, КОСМОДРОМ, ОЧЕРЕДЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]