Правительство РФ выпустило распоряжение, открывающее возможности для начала строительства второй очереди космодрома "Восточный", заявил на конференции в Королёве глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На этой неделе правительство выпустило распоряжение которое открывает возможность для подписания контракта (на начало строительства второй очереди-ИФ). В середине октября выходим на контракт, и начинается большая стройка, масштаб которой будет больше чем той, что была при строительстве комплекса под ракету "Союз-2" (первая очередь)", - сказал Д.Рогозин.

Он не исключил запуска производства ракет на "Восточном".

"Ракета достигает размеров шпиля Московского университета. Как ее везти через всю страну. Поэтому мы рассматриваем возможность налаживания производства на космодроме", - сказал он.

Д.Рогозин также сообщил, что в 2019 году число пусков с космодрома "Восточный" кратно возрастет.

"В 2019 году планируется не менее пяти пусков с "Восточного", - сказал он.