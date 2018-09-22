Баку советует генсеку ОДКБ больше внимания уделять анализу заявлений премьера Армении

Официальный Баку считает необоснованными и неуместными обвинения генсека ОДКБ Юрий Хачатурова в адрес Азербайджана о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Генеральный секретарь ОДКБ, говоря о ситуации на армяно-азербайджанской границе, злоупотребляет своими служебными полномочиями и выходит за рамки мандата организации. Заявление генсека, имеющего армянское гражданство, является субъективным и предвзятым, и противоречит позиции стран-членов организации, за исключением Армении, относительно конфликта», - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана в ответ на призывы генсека ОДКБ Ю.Хачатурова в адрес Азербайджана о прекращении обстрела населенных пунктов Армении.

МИД подчеркивает, что генсек ОДКБ намеренно умалчивает о регулярных фактах обстрела Вооруженными силами Армении из различных видов оружия территории Азербайджана вдоль всей протяженности армяно-азербайджанской границы, в том числе мирного населения и объектов.

«Мы советуем говорящему о военной риторике генсеку (ОДКБ – ИФ-Аз) ознакомиться с бессмысленными и противоречивыми заявлениями премьер-министра Армении, служащими нагнетанию напряженности и нарушению переговорного процесса», - отмечается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что причиной напряженности на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и вдоль всей армяно-азербайджанской границы является продолжающаяся оккупации территории Азербайджана и незаконное нахождение ВС Армении на оккупированных землях.

«Проводимая страной-членом ОДКБ Арменией в отношении Азербайджана агрессорская и оккупационная политика противоречит правовым документам, составляющим основу Организации договора о коллективной безопасности», - говорится в заявлении МИД.