Министр обороны Азербайджана соболезнует иранскому коллеге

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммаду Хосейну Багери и Министру обороны и поддержки ВС ИРИ Амиру Хатеми в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Ахваз.

«Глубоко потрясен известием и гибели и ранении военнослужащих и гражданских лиц в результате предательского террористического акта, совершенного на военном параде, проведенном по случаю начала «Недели святой обороны» в городе Ахваз провинции Хузестан», - говорится в тексте соболезнования.

З.Гасанов подчеркнул, что Азербайджан выступает с резким осуждением любых проявлений терроризма.

«Мы возмущены этим ужасным событием и решительно осуждаем терроризм», - отметил министр.

З.Гасанов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте.

Теракт в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошел в субботу утром, когда неизвестные открыли огонь по участникам военного парада. По данным иранского телеканала «Пресс-ТВ», число жертв составило 24 человека, ранены - 53.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма» и США.