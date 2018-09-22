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Внешняя политика 22.09.2018 14:07

Министр обороны Азербайджана соболезнует иранскому коллеге

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммаду Хосейну Багери и Министру обороны и поддержки ВС ИРИ Амиру Хатеми в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Ахваз.

«Глубоко потрясен известием и гибели и ранении военнослужащих и гражданских лиц в результате предательского террористического акта, совершенного на военном параде, проведенном по случаю начала «Недели святой обороны» в городе Ахваз провинции Хузестан», - говорится в тексте соболезнования.

З.Гасанов подчеркнул, что Азербайджан выступает с резким осуждением любых проявлений терроризма.

«Мы возмущены этим ужасным событием и решительно осуждаем терроризм», - отметил министр.

З.Гасанов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте.

Теракт в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошел в субботу утром, когда неизвестные открыли огонь по участникам военного парада. По данным иранского телеканала «Пресс-ТВ», число жертв составило 24 человека, ранены - 53.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма» и США.

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Тэги: ИРАН, МИНИСТР, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]