Число жертв теракта в Иране достигло 24 человек

Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 24 человек, раненых - 53 человека, сообщил в субботу иранский телеканал "Пресс-ТВ"

Ранее сообщалось о 10 погибших и 20 пострадавших.

Теракт в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошел в субботу утром, когда неизвестные открыли огонь по участникам военного парада.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт в Ахвазев на "региональных спонсоров терроризма" и США.