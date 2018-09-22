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Регион 22.09.2018 14:16

Число жертв теракта в Иране достигло 24 человек

Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 24 человек, раненых - 53 человека, сообщил в субботу иранский телеканал "Пресс-ТВ"

Ранее сообщалось о 10 погибших и 20 пострадавших.

Теракт в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошел в субботу утром, когда неизвестные открыли огонь по участникам военного парада.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт в Ахвазев на "региональных спонсоров терроризма" и США.

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Тэги: ИРАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]