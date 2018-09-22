Путин выразил соболезнования Рухани в связи с гибелью людей при вылазке террористов в иранском городе Ахваз

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму президенту Ирана Хасану Рухани с соболезнованиями по поводу гибели людей во время военного парада в городе Ахваз, сообщил сайт Кремля.

"Возмущены этим кровавым преступлением. Рассчитываем, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание", - говорится в телеграмме В.Путина.

"Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с иранскими партнерами в противостоянии этому злу", - заявил российский президент, попросив Х.Рухани передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Теракт в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошел в субботу утром, когда неизвестные открыли огонь по участникам военного парада. По данным иранского телеканала "Пресс-ТВ", число жертв составило 24 человека, ранены- 53.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на "региональных спонсоров терроризма" и США.