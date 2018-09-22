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Дальнее зарубежье 22.09.2018 15:46

Американская разведка предупреждает, что США после 2024г не смогут перехватывать ракеты "Булава" - СМИ

Межконтинентальные баллистические ракеты "Булава", стоящие на вооружении новейших российских стратегических атомных подводных лодок класса "Борей", к 2024 году будут оснащены гиперзвуковыми ядерными блоками, которые не сможет перехватывать американская система ПРО, сообщил американский телеканал CNBC, ссылаясь на источник, знакомый с докладом американской разведки.

По данным анонимного источника, к этому времени каждая из имеющихся и планируемых к вводу в строй восьми подлодок класса "Борей" с 16 пусковым установками будет способна нанести удар межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", боевая часть которых будет оснащена 10 гиперзвуковыми маневрирующими ядерными блоками индивидуального наведения.

Маневрирующие боевые блоки в составе моноблочных и разделяющихся головных частей российских МБР обессмысливают создаваемую США систему глобальной ПРО и являются козырем, который в последний момент может резко изменить правила игры и принудить американцев к компромиссу, отмечает телеканал.

По данным американской разведки, мощность каждого гиперзвукового маневрирующего блока будет составлять от 100 до 150 килотонн, что более чем в 10 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. При этом скорость такого гиперзвукового блока, способного менять траекторию полета по высоте и курсу, будет достигать 5-6 Маха.

По заявлению американского военного командования, в настоящий момент США не могут ничего противопоставить этой перспективной угрозе и будут вынуждены полагаться только на имеющиеся в арсенале средства сдерживания. "У нас нет какой-либо защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас", - заявил командующий Стратегическим командованием США генерал ВВС Джон Хайтен, выступая в марте в сенатском комитете по вооруженным силам.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]