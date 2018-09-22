Лукашенко рассчитывает на российский госкредит на $1 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам состоявшихся в пятницу белорусско-российских переговоров в Сочи заявил, что с российской стороны не было отказа о предоставлении госкредита на $1 млрд.

"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого", - заявил глава государства, которого цитирует госагентство "Белта".

А.Лукашенко также заявил о договоренности по перечислению Минску шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $200 млн. В 2016 году ЕФСР выделил стабкредит Беларуси на $2 млрд, Минск получил только пять траншей на $1,6 млрд.

"Мы получили пять траншей. Остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как, прежде всего, белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой - это уже дело активности, прежде всего, белорусских членов правительства", - заявил президент Белоруссии.